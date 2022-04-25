Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
TEM'de kaza: Kamyonetteki kimyasal maddeler yola döküldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz