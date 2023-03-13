Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.
Akıma kapılarak ağır yaralanan genç kız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.
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