Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan genç kız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.