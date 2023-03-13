Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği, beklenen sağanak ve kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ankara'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don beklendiği bildirilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Ankara Sağanak Hava Durumu
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