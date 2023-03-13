Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 16 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 12, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 13, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.