Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

''Olumsuz bir durum bulunmamaktadır''

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız'' denildi.



4,5 büyüklüğünde bir depem daha oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.





