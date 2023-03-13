Malatya'da 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-13
Saat:04:34:29 TSİ
Enlem:38.189 N
Boylam:38.678 E
Derinlik:10.02 km
Detay:https://t.co/LN7DbTiLQ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
''Olumsuz bir durum bulunmamaktadır''
AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız'' denildi.
4,5 büyüklüğünde bir depem daha oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-13
Saat:05:13:51 TSİ
Enlem:38.194 N
Boylam:38.67 E
Derinlik:8 km
Detay:https://t.co/TNhdSFkaeY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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