Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Valilik tarafından sel uyarısı nedeniyle Çarşamba günü ve yaşanan sel nedeniyle de bugün okullar tatil edilmişti. Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor.