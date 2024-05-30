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Türkiye
AA 30.05.2024 13:19

Şanlıurfa'da "change" operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da "change" operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 14'ü gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli/yakalamalı ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı tespit edildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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