Şanlıurfa'da başıboş köpek saldırısı: 3 yaralı

Şanlıurfa Siverek'e bağlı Bahçe köyünde yolda yürüyen kadına başıboş sokak köpekleri saldırdı.

Köpekler yere düşen kadını yüzünden ısırdı.

Çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan kadın, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aynı köpek, Divan köyünde 11 yaşındaki iki çocuğa da saldırdı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Köylüler tarafından yakalanan köpeğin kuduz olduğu kesinleşti. İki köy de karantinaya alındı.