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Türkiye
AA 11.02.2025 16:09

Hatay'da kuş gribi alarmı: Mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı, 338 kanatlı hayvan ekiplerce toplanarak itlaf edildi.

Hatay'da kuş gribi alarmı: Mahalle karantinaya alındı

Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı.

Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.

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