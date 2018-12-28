Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangına başta Şanlıurfa Büyükşehir ve Bozova Belediyeleri olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Patlama esnasında istasyonda 3 otomobil, bir yakıt tankeri, 1 traktör zarar gördü.

Zarar gören araçlar, çekici yardımıyla istasyondan çıkarıldı.

Çevredeki bulunan diğer akaryakıt istasyonları da tedbir amacıyla kapatıldı.

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan patlama sonrası bölgedeki itfaiye ve AFAD ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamın açıklaması

Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama sonrası yangın çıktığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını bildiren Göker, şunları söyledi:

"İlçemizin girişinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Akabinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirdik. Patlamada herhangi bir ölü ya da yaralımız bulunmuyor. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor."

"Büyük kaza maddi hasarla atlatıldı"

Göker, patlamanın meydana geliş sebeplerini araştırdıklarını söyledi.

İstasyonda detaylı bir çalışmanın yürütüleceğini vurgulayan Göker, şu ifadeleri kullandı:

"Patlamanın yoğun yağış nedeniyle istinat duvarının LPG tank bağlantılarının üstüne düşmesi sonucu sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini değerlendiriyoruz. İlk bilgi ve bulgular bu yöndedir, detaylı çalışma yapılacak ve konunun gerçekliği daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçemiz büyük bir kazayı çok şükür maddi hasarla atlattı. Bozova halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaymakam Göker, patlamanın başından itibaren bulunduğu olay yerinde görüştüğü istasyon sahibi ailenin fertlerine geçmiş olsun temennisinde bulunarak onları teselli etti.

Kaynak: AA