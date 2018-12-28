Türkiye
Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı
27 Aralık 2018 Perşembe 16:20 - Son Güncelleme 27 Aralık 2018 Perşembe 16:25
Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Elazığ'da Mehmet Kambay yönetiminde, işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ-Malatya karayolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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