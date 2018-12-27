Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katılacak.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli” veya “Otel Tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyecek.

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Yarın saat 15.00’de kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

Kesin kayıtlar 2 Ocak’ta başlayacak

Kurada "Kesin Kayıt Hakkı" elde edenler, 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Şehit yakını ve gaziler kurasız gidebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Kaynak: TRT Haber