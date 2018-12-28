Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.-10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun." dedi.

Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/tFjH3MxoKT — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 27 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber