Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye ve Irak kolu olan PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesi amacıyla dün Ceylanpınar'da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak üzere depolandığı belirlenen patlayıcı ve mühimmatlar ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 44,135 kilogram ağırlığında toz halinde patlayıcı madde bulundu.

Operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber