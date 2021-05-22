Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
[Güvenlik güçleri, hastane önünde önlem aldı. Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 12:29
- 12:27
- 12:26
- 12:17
- 12:04
Sıradaki Haber
Antalya en fazla mavi bayrak sayısını korudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz