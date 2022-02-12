Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 1202 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 1202 sikke, tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İbranice kitap ve çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Haliliye ilçesinde bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.
Ekipler, müşteri kılığında irtibata geçtikleri şüphelilerin Haliliye'deki adresine operasyon düzelendi.
Adreste 1202 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice kitap, 108 obje, parşömen, hayvan figürlü vazo ve seramik kase ele geçirildi.
Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser Şanlıurfa
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