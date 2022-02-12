Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liberya bayraklı "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığını açıkladı.

295 metre boyundaki geminin kurtarılması için Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun bölgeye ivedilikle sevk edildiği belirtildi ve "İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü" bilgisi paylaşıldı.

CHENG MAY isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda KURTARMA-1-5-10-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 botumuz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı, 21.40 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açılacaktır. pic.twitter.com/K3D1KKeGPi — KEGM (@kiyiemniyet) February 12, 2022

Ahırkapı’ya emniyetle demirletilen CHENG MAY isimli gemiye römorkörler ve refakat botları eşlik etti.

İstanbul Boğazı, 21.40 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine yeniden açıldı.