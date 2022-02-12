Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'daki 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen şüphelileri takibe aldı.
Altındağ'daki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda G.T., B.T., H.Ş., M.Ö., E.C.Y., M.A.Y. ve G.T. gözaltına alındı.
Özel eğitimli narkotik köpekler eşliğinde yapılan aramalarda 88,20 gram eroin ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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