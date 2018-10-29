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Şanlıurfa'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Şanlıurfada 1 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, terör operasyonu
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