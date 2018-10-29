Şanlıurfa'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA