Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa Valiliği önünde şüpheli bohça paniği
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa Valiliği önünde bırakılan bohça, tedirginliğe neden oldu. Fünye ile patlatılan bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.
Öğle saatlerinde, Şanlıurfa Valilik binasının bahçe duvarının yanına kırmızı bir bohça bırakıldı. Bohçayı görenler polise haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, araç ve yaya trafiğini keserek önlem aldı. Çağırılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bohçayı fünyeyle patlattı.Bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.
Polis, bohçayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa
Sıradaki Haber
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz