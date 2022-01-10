Kahramanmaraş'ta, 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binası, mimari yapısı ve renkleriyle kentin simgesi haline gelmişti.

Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların "sarı bina" olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aşmıştı.

İnternet arama motoru Google'da, "dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada yer alan binanın yıkımına karar verilmişti.

Binanın hurdaları firmaya ait

Kasım ayında düzenlenen yıkım ihalesini 6 milyon 600 bin lira teklifle kazanan müteahhit firma, binanın yıkımına başladı.

Şartnameye göre, 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş harcanmayacak. Binadan çıkacak tüm çelik, demir ve hurdalar müteahhit firmanın olacak.

Yeni kent meydanı 2 yıl içinde tamamlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yakında tarihe karışacak olan binanın yıkımını yerinde inceledi. Güngör, yıkılması planlanan binanın 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıkları kent meydanının bir parçası olduğunu söyledi:

"Kahramanmaraş’ımızın en merkezi caddelerinden Trabzon Caddesi'ne cepheli bu binamızın yıkım çalışmalarına başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte İl Özel İdare binamızın da bulunduğu bu 40 dönümlük alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Eski adliye ve AFAD binamızın yıkımını geçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google'da da yazdığınızda dünyanın en çirkin binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz."

"Bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak"

Binayı yıkmaya karar verdikten sonra yıkılması yerine restore edilmesi yönünde öneriler geldiğini ifade eden Güngör, "Binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet olduğu için yıkımını gerçekleştiriyoruz. Kamuoyunda bilinenin aksine binanın yıkımı için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. İhaleyi alan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Güngör, devam eden kent meydanı çalışmalarının trafik ve park sorununu çözecek 1500 araçlık otoparkı da kapsadığını da söyledi.