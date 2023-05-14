Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.05.2023 11:03

Sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti

Rize ve Trabzon’da sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti.

Sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte gitti.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı.

Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ETİKETLER
Rize Trabzon
Sıradaki Haber
Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmen sandığa gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı
11:12
YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
11:28
Siyasiler oyunu kullandı
10:56
Genelkurmay Başkanı Güler oyunu kullandı
10:29
Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmen sandığa gitti
Deprem bölgesi sandık başında
Deprem bölgesi sandık başında
FOTO FOKUS
Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı
Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ