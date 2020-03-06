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Sancaktepe'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu minibüsteki 10 yolcu yaralandı.
Cihan T. idaresindeki otomobil ile Levent B. yönetimindeki yolcu minibüsü, Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'nde seyrederken çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevkleri edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: trafik Kazası sancaktepeSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 12:20
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