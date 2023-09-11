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Türkiye
İHA 11.09.2023 05:06

Sancaktepe'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

Sancaktepe'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Dün saat 07.00 sularında Samandıra Kartal bağlantı yolunda Samandıra gişeler Ankara istikametinde meydana gelen olayda Ankara istikametinde ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü Gizem B. motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu sürücü Gizem B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralı kadın ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

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