Sancaktepe'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

Dün saat 07.00 sularında Samandıra Kartal bağlantı yolunda Samandıra gişeler Ankara istikametinde meydana gelen olayda Ankara istikametinde ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü Gizem B. motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu sürücü Gizem B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralı kadın ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.