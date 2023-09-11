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Türkiye
İHA 11.09.2023 04:54

50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı

Konya’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi, 50 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan sürücünün çarpıp kaçtığı araç sahipleri tarafından darp edilmesini ise kaçtığı polis ekipleri engelledi.

50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri Çimenlik Caddesi üzerinde minibüse "dur" ihtarında bulundu.

Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı.

Polis ekipleri, minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi Arafi Paşa Sokak üzerinde durdurdu.

Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darp etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti.

Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar, emniyete götürüldü.

Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü M.K.’ye idari para cezası yazıldı. 

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