Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.09.2023 03:43

Aydın'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1kişi ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken bariyerlere çarparak kafasını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kız arkadaşı ise ağır yaralandı.

Aydın'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1kişi ağır yaralı

Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Demir ve arkasında yolcu konumundaki İ.K., motosikletle marketten alışveriş yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıktı.

Çevre yolu üzerinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Demir, yol kenarındaki demirlere çarptı.

Motosiklet ile birlikte düşerek kafasını kaldırıma çarpan sürücü kanlar içinde kalırken, yolcu konumundaki İ.K. de ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Demir ve İ.K.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü Mehmet Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan İ.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER
Aydın Trafik Kazası
Sıradaki Haber
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:48
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
02:44
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
01:45
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
01:40
Siverek'te silahlı kavga: 6 yaralı
03:00
Kerkük’te 4,8 büyüklüğünde deprem
01:21
Fas, depremin ardından 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul ettiğini açıkladı
742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
FOTO FOKUS
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ