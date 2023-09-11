Açık 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.09.2023 04:49

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Serkan D., küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışmada, "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi’nde meydana gelen olayda pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih S. ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Pansiyonda bulunan görevliler, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı sokağa çıkardı.

İkili arasında burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı.

Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan D., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fatih S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Serkan D.’nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Fatih S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:08
Sancaktepe'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı
05:06
Burdur'da kaza: 1 yaralı
04:57
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
03:48
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
03:45
Aydın'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1kişi ağır yaralı
02:44
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
FOTO FOKUS
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ