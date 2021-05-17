Tam kapanma ile birlikte birçok sektör 17 gün boyunca işyerlerini açmadı, kısıtlama ve tedbirlere uydu. Tokat’ta Küçük Sanayi Sitesi esnafı tam kapanmanın ardından, Merkez Sanayi Camiinden yapılan duaya eşlik ederek, ülkenin bir an önce koronavirüsten kurtulması için dua etti.

Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, “Bilindiği üzere 17 gündür kapalıydık. Kapanmadan sonra ilk pazartesi, dualarla dükkanlarımızı açtık. 'İnşallah duamız odur ki, bu musibet biran önce başımızdan defolsun. Ülkemizin, milletimizin, sağlığı, sıhhati, refahı için kurtulalım koronavirüs musibetinden' diye duamızı ettik. Sağlık çok önemli, inşallah bu kapatmalar sağlığımız için gerekli neticeyi verir diye düşünüyorum. Bundan sonra da bu kapatmalar son olur diye temenni ediyorum” şeklinde konuştu.