Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır’da bir kuş “tam kapanma” boyunca çalışmayan aracın motoruna yuva yaptı
Iğdır’da 17 günlük “tam kapanma” boyunca çalıştırılmayan aracın motoruna kuş yuva yaptı. Yuvada yumurtaları gören araç sahibi, yavrular çıkana kadar aracı hareket ettirmeme kararı aldı.
Iğdır'da araç kiralama işi yapan Muhsin Yıldırım, tam kapanma döneminde arabalarını park etti. 17 günlük aranın ardından, otomobillere bakım yapmak istedi.
Araçlardan birinin kaputunu açan Yazıcıoğlu, ilginç bir manzarayla karşılaştı. Bir kuşun motoruna yuva yaptığını gördü.
"Oto kiralama şirketim var. Uzun zamandır pandemiden dolayı iş yapamıyorduk. Dün aracı kiraya vereyim derken bu manzarayla karşılaştım."
Araç kiralamadan kaldırıldı
Yuvada kuş yoktu ama yumurtalar vardı. Yıldırım, yumurtalardan yavrular çıkana kadar aracını kiralamayacak.
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