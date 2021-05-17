Iğdır'da araç kiralama işi yapan Muhsin Yıldırım, tam kapanma döneminde arabalarını park etti. 17 günlük aranın ardından, otomobillere bakım yapmak istedi.

Araçlardan birinin kaputunu açan Yazıcıoğlu, ilginç bir manzarayla karşılaştı. Bir kuşun motoruna yuva yaptığını gördü.

"Oto kiralama şirketim var. Uzun zamandır pandemiden dolayı iş yapamıyorduk. Dün aracı kiraya vereyim derken bu manzarayla karşılaştım."

Araç kiralamadan kaldırıldı



Yuvada kuş yoktu ama yumurtalar vardı. Yıldırım, yumurtalardan yavrular çıkana kadar aracını kiralamayacak.