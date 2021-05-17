Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur ve Kütahya'da iki köye "koronavirüs" karantinası
Artan koronavirüs vakaları üzerine Burdur'da Çatağıl Köyünde ve Kütahya'nın Işıklar köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Burdur’da 17 günlük tam kapanmanın ardından Çatağıl köyü, artan koronavirüs vakaları sebebiyle 10 günlüğüne karantina altına alındı.
Karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kütahya
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, pozitif vakalardaki artış nedeniyle, salgının yayılım hızının düşürülmesine etki için köyde 10 günlüğüne karantina başlatıldı.
Işıklar köyünde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacak.
Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.
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