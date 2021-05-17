Burdur’da 17 günlük tam kapanmanın ardından Çatağıl köyü, artan koronavirüs vakaları sebebiyle 10 günlüğüne karantina altına alındı.

Karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kütahya

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, pozitif vakalardaki artış nedeniyle, salgının yayılım hızının düşürülmesine etki için köyde 10 günlüğüne karantina başlatıldı.

Işıklar köyünde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacak.

Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.