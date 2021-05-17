Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Yeşilyurt köyünün bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.
Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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