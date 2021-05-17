Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Yeşilyurt köyünün bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.