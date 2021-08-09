Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'u sağanak vurdu: Araçlar yollarda kaldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu. Şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkiinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.
Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Caddeler göle döndü
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.
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