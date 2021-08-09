Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkiinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.

Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Caddeler göle döndü

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.