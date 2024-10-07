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Türkiye
AA 07.10.2024 06:36

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Samsun-Ordu kara yolunda Rüstem G. idaresindeki otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.

Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki 5otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.

Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Samsun Trafik Kazası
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