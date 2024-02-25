Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2024 13:22

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 32 gözaltı

Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 32 gözaltı
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, toplam 192,65 gram kokain, 177,92 gram skunk, 154,63 gram esrar, 3,48 gram sentetik uyuşturucu, 88 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 pompalı tüfek ve 5 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 32 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
Samsun Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ordu'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Van'da güvenlik korucularından çığ tatbikatı
14:59
"Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasına yalanlama
14:55
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
14:47
Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu güçlü görünmek pahasına esirleri riske atabilir
14:26
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem
14:24
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin aşamalı olacağı bildirildi
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
FOTO FOKUS
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ