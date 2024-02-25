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Türkiye
AA 25.02.2024 13:14

Ordu'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet devrildi. Yaşanan kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ordu'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Metin Türk yönetimindeki kamyonet, İnkur Mahallesi mevkiinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki annesi Emine Türk, Ali ve Dursun Cuni yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsünün daha önce de drift yaptığı ortaya çıktı

Öte yandan Ünye'de oto galericilik ve inşaat sektörüyle ilgilenen Metin Türk'ün daha önce ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yapma görüntüleri sosyal medyada yayınlamış, sürücü hakkında polis ve jandarma ekiplerince cezai işlem yapılmıştı.

En son Haziran 2023'te ilçede iki noktada drift yapan Türk'e, polis 72 bin 110 lira idari para cezası uygulamıştı.

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