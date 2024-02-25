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Türkiye
AA 25.02.2024 12:42

Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 11. gününde

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 11. gününde

"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmalar 11. gününde devam ediyor.

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi'ndeki görevliler İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve taramalarını sürdürürken, 11 kişilik dalgıç ekibi batığın olduğu bölümde kayıp mürettebatın bulunması için dalışlar gerçekleştiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedeni bulunmuştu.

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