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Türkiye
AA 25.02.2024 11:31

Zincirleme kazaya otomobil, kamyonet ve otobüs karıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otomobil, kamyonet ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zincirleme kazaya otomobil, kamyonet ve otobüs karıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen otomobil, Ortakçı mevkiinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Karşı yönde ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsü, devrilen direğe, ardından da aynı giden Muzaffer Göçhan yönetimindeki kamyonete çarptı.

Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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