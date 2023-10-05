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Türkiye
DHA 05.10.2023 09:28

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

Samsun'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Polisin 2 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 ilçede operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda, 4 bin 274 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 50 TL ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 7 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor. 

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