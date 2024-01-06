Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.01.2024 17:59

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 7 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.A.K, Ö.F.Ö. ve T.K'nin Atakum ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 111,90 gram esrar, 8,82 gram kokain, 3 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan A.A.K'nin çeşitli suçlardan toplam 3 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda yağma, kasten yaralama, mala zarar verme olayının firari şüphelisi olduğu saptandı.

Bafra ilçesinde de emniyet görevlilerince devriye faaliyeti sırasında yüksek ses gelen bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada bir kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca fişeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 3,69 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili E.S., M.D., O.B.  ile O.B. gözaltına alındı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller'in" açılışı gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
18:05
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu
17:50
İsrail, ülkenin güneyindeki Be'eri bölgesinde bir grup gazeteciyi alıkoydu
17:54
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak
17:28
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
17:29
Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
Koruyucu aile sistemi çocuklar için sıcak yuva oluyor
Koruyucu aile sistemi çocuklar için sıcak yuva oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ