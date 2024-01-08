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Türkiye
İHA 08.01.2024 21:08

Samsun’da uyuşturucu imalatına 2 tutuklama

Samsun'da polisin uyuşturucu bitki imalathanesine çevrilen adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun’da uyuşturucu imalatına 2 tutuklama
[Fotograf: İHA]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki ikametlerinde ışık düzenekleri, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile evlerini imalathaneye çevirdikleri tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen B.U., V.U., O.U. ve S.O.  yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 TL, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50,5 gram altın, 9 bin 400 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Ayrıca kenevir bitkisi yetiştirme düzeneğinde kullanılan imalathanede 41 adet saksı, 24 adet led ışıklandırma, 3 adet ısı nem ölçme cihazı, 2 adet havalandırma borusu, 1 adet vantilatör, 1 adet termometre ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

V.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, diğer 3 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.U. ve B.U. mahkemece tutuklanarak akşam saatlerinde Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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