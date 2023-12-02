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Türkiye
AA 02.12.2023 21:47

Samsun’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Tolgahan Topuz idaresindeki otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti.

Topuz’un kullandığı otomobil daha sonra Samsun’dan Ordu yönüne giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki otomobil de İslamoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz’un kullandığı araçtaki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Samsun Trafik Kazası
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