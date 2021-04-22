Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da toplu iftar yapan 17 kişiye ceza
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde toplu iftar yapan 17 kişiye toplam 14 bin 620 lira ceza kesildi.
Salıpazarı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ihbar edilen adrese baskın yaptı.
Evde yapılan incelemede, iftar için il dışından gelenlerin de olduğu 17 kişinin bulunduğu belirlendi.
Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 14 bin 620 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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