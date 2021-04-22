Salıpazarı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ihbar edilen adrese baskın yaptı.

Evde yapılan incelemede, iftar için il dışından gelenlerin de olduğu 17 kişinin bulunduğu belirlendi.

Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 14 bin 620 lira ceza uyguladı.