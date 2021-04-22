Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan'ın Çağlayık köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Çağlayık köyünde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.
Jandarma ekiplerince kararın ardından köye giriş ve çıkışlara son verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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