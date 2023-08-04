Samsun’da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun-Sinop kara yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsü Soner Yıldız'ın Tepeköy mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 4 kişinin yaralandığını belirledi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile Çiğdem Yıldız, İbrahim Ayan ve Hamide Ayan Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamide Ayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.