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Türkiye
AA 04.08.2023 00:27

Diyarbakır'da iş yeri önü ve kaldırımları hortumla yıkamak yasaklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su israfını engellemek için iş yeri önü ve kaldırımların hortumla yıkanmasını bir ay süreyle yasakladı. Kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari para cezası uygulanacak.

Diyarbakır'da iş yeri önü ve kaldırımları hortumla yıkamak yasaklandı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklığa karşı bazı tedbirler almak için harekete geçti.

Bu kapsamda su tüketiminin arttığı yaz aylarında içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos'ta iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararı alındı.

Kurallara uymayanlara 1295 lira ceza

Alınan kararla, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerince yapılacak tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari para cezası uygulanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sıcak havaların başlamasıyla birlikte içme suyu tüketiminin arttığını bu nedenle suyun israf edilmemesi gerektiğini söyledi.

İçme suyunun en temel ihtiyaç olduğunu ifade eden Tutşi, suda kentte yaşayan tüm vatandaşların hakkının bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

'Tedbirler yetmezse yenileri alınacak'

İçme suyunun tasarruflu şekilde kullanılmasının önemine işaret eden Tutşi, Diyarbakır’da su tüketimi bilincinin oluşması gerektiğini aktardı.

Tutşi, şunları kaydetti:

"İlimizde su kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasındaki temel amaç, su tüketiminde farkındalığı oluşturmak, su kullanımındaki genel kültürümüzü geliştirmek, suyun tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek, gelecek nesillere suyumuzu miras bırakmak, gereksiz su kullanımını azaltmak. Normal şartlarda ürettiğimiz su 2 milyon kişiye yetmesine rağmen bilinçsiz ve aşırı su tüketiminden dolayı 1 milyon nüfusa ancak yetmektedir."

Tutşi, mevcut tedbirlerin yetmemesi halinde yeni tedbirlerin alınacağını belirtti.

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