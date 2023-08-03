Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.08.2023 22:14

Yalova'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yalova'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinden Yalova istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Şenköy mevkiinde karşı yönden gelen  otomobille çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de kaza yapan araçlar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan S.S. olay yerinde, N.S. de kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonrası bölgeden geçen Yalova Valisi Muammer Erol, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

ETİKETLER
Yalova Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami yarın yeniden ibadete açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
Serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk yaşamını yitirdi
23:36
Tunus'ta 150 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:20
Şanlıurfa'da otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
23:13
Blinken: Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullanıyor
23:09
Bakan Tunç'tan PKK iltisaklı kişilerin AİHM binasına zorla girmesine tepki
23:03
Etiyopya'da çatışmaların şiddetlendiği Amhara'da internet kesildi
Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi genişliyor: Venedik de alınsın teklifi
Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi genişliyor: Venedik de alınsın teklifi
FOTO FOKUS
Trump hakim karşısına çıkmak üzere adliye binasına geldi
Trump hakim karşısına çıkmak üzere adliye binasına geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ