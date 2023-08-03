Yalova'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinden Yalova istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Şenköy mevkiinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de kaza yapan araçlar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan S.S. olay yerinde, N.S. de kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonrası bölgeden geçen Yalova Valisi Muammer Erol, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.