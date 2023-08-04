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Türkiye
AA 04.08.2023 02:45

Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı

İzmir Ankara kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında F.Ö.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki tıra çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan A.Y, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Otobüs şoförü F.Ö.Ö, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza sonrası yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

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Manisa Trafik Kazası Otobüs
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