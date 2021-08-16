Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir araçta 429 sikke, 3 heykelcik ve toprak küp ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli ve bisikletli polis timleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, yabancı plakalı bir araçta yaptıkları aramada, çeşitli dönemlere ait 429 sikke, 3 heykelcik ve 1 toprak küp ele geçirdi.
Araçtaki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Tarihi Eser
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