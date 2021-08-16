Ordu'da 7 Ağustos'ta başlayan ve 7 gün etkili olan sağanağın bilançosu ortaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yağışa bağlı 13 ilçede 671 noktada heyelanlar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şiddetli yağışlar öncesi tüm planlamalarını yapan Büyükşehir Belediyesi, 310 iş makinesi ve 420 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerde toplam bin 861 noktaya müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, son yılların en büyük afetlerinden biri en az zararla atlatılmış oldu."

[Fotoğraf: AA]