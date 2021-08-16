Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi personelinin katılımıyla denetim yaptı.

Kontrol edilen 12 iş yerinde 90 paket gümrük kaçağı sigara, 60 kilogram kıyılmış tütün ile 1700 dolu ve 10 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Denetimlerin ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.